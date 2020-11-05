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    Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на Балканской математической олимпиаде

    5 Ноября 2020, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная команда Казахстана приняла участие в 37-й Балканской математической олимпиаде (Balkan mathematical olympiad), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиаслужбу РНПЦ «Дарын».

    В связи со сложившимися условиями пандемии Олимпиада прошла в дистанционном формате с 31 октября по 5 ноября.

    В состязании приняли участие 154 школьника из 18 стран мира. Страной организатором выступила Румыния.

    Балканская математическая олимпиада является международным математическим конкурсом для обучающихся из европейских стран. Казахстан принял участие в олимпиаде как страна-гость.

    Национальная сборная команда быда представлена шестью конкурсантами, победителями и призерами Республиканской олимпиады 2019 года, а также членами олимпийского резерва.

    В этом году все члены сборной команды были удостоены наград. По итогам 37-й Балканской математической олимпиады в копилке Казахстана две серебряные и четыре бронзовые медали.

    Серебряные медали завоевали учащиеся 11 и 12 классов Назарбаев Интеллектуальная школы физико-математического направления города Алматы Таир Сатубалдин и Асылбек Олжабаев соответственно.

    Бронзовых медалей были удостоены: Тамирлан Бектемисов, учащийся 11 класса Назарбаев Интеллектуальная школы физико-математического направления Алматы; Батырхан Сакенов, учащийся 10 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы; Юрий Тен, учащийся 11 класса школы «Heileybury» (Алматы); Фетуллах Сам, учащийся 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей, город Нур-Султан.

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    Образование Олимпиада
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