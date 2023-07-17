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    Казахстанские школьники завоевали серебро на чемпионате по робототехнике в Австралии

    17 Июля 2023, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытое соревнование Asia Pacific Open Championship, собравшее более 300 детей из 10 стран, в числе которых США, Китай, Канада и Индия, проходило в топовом университете Австралии Macquarie University, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В старшей категории FIRST Tech Challenge честь Казахстана защищали две команды из Алматинской РФМШ и столичной «Nur-Orda». Серебро чемпионата завоевала команда Bolt.M3 из РФМШ, которая вместе с тем была номинирована на две престижные награды Think Award и Connect Award.

    По словам руководителя Фонда USTEM Robotics Асылбека Мурзахметова, серебро и две престижные награды, которые оказались в копилке национальной сборной, стали рекордными среди участников чемпионата. Они отмечают высокий профессионализм команды и вклад в развитие STEM в Казахстане и Центральной Азии.

    «Когда нам вручили престижную награду Connect Award, третью по значимости от главной награды, мы были очень счастливы и даже не надеялись получить награду выше, но так свершилось, что и следующие награда Think Award и серебро чемпионата были присвоены нашей команде. Эти соревнования для нас не только мощный опыт и построение профессиональных связей, но также возможность заявить о своей стране как о высоко технологичной и развитой в STEM. Все три дня соревнований в перерывах между матчами мы старались знакомить участников из других стран с культурой нашей страны, играя с ними в наши национальные игры и угощая их казахскими лакомствами», - рассказывает капитан команды Таир Каренеев.

    Напомним, что путевку на международный чемпионат ученики получили на Центрально-Азиатских играх FIRST Central Asia, который прошел при поддержке Министерства просвещения в феврале этого года. Стоит отметить, что победа на Asia Pacific Open Championship открывает школьникам путь к образовательным грантам в топовых зарубежных университетах.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Видео Минпросвещения РК
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