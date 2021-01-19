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    Казахстанские школьники завоевали 90 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде

    19 Января 2021, 19:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 13 января 2021 года на базе Республиканской физико-математической школы города Алматы в онлайн-формате состоялась ХVII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике для учащихся специализированных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

    В олимпиаде приняли участие более 1 тысячи школьников, представляющих 146 команд из Австралии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Казахстана.

    По итогам олимпиады казахстанские школьники завоевали 90 медалей, из них 13 золотых, 37 серебряных и 40 бронзовых.

    Всего призерами олимпиады стали 500 участников.

    Автор:

    Образование Олимпиада МОН
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