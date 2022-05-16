Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Казахстанские школьники завоевали 8 медалей на Менделеевской олимпиаде по химии

    16 Мая 2022, 16:30

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники на 56-й международной Менделеевской олимпиаде по химии завоевали 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 9 по 16 мая в столице Узбекистана, передает МИА «Казинформ» о ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Сборную Казахстана представляли 12 учащихся 10 и 11 классов из Караганды, Актау, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Павлодара и Актюбинской области.

    Они соревновались в знаниях со сверстниками из стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы.

    «Минобразования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. На днях наши ребята впервые отправились на Всемирную гимназиаду во Францию», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев.

    По его словам, наши призеры Менделеевской олимпиады, прошедшей в Узбекистане, получат возможность бесплатно учиться в ведущих российских вузах, не сдавая вступительные экзамены.

    Сборную Казахстана представляли школьники, прошедшие через сито олимпиад внутри страны. В Ташкент отправились победители и призеры республиканской олимпиады 2022 года. Также они являются членами олимпийского резерва как показавшие максимальные результаты на неоднократных учебно-тренировочных сборах.

    «В этом году мы автоматизировали процесс проведения олимпиад на всех уровнях, чтобы команду представляли лучшие из лучших», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев.

    Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии ежегодно объединяет сотни юных талантливых химиков.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Олимпиада Узбекистан МОН
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Казахстанские школьники завоевали 6 медалей на Балканской олимпиаде по математике
    Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах
    Говорить об итогах продления учебного года еще рано - Минпросвещения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров