Казахстанские школьники завоевали 8 медалей на Менделеевской олимпиаде по химии

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники на 56-й международной Менделеевской олимпиаде по химии завоевали 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Интеллектуальные соревнования прошли офлайн с 9 по 16 мая в столице Узбекистана, передает МИА «Казинформ» о ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Сборную Казахстана представляли 12 учащихся 10 и 11 классов из Караганды, Актау, Нур-Султана, Усть-Каменогорска, Павлодара и Актюбинской области.

Они соревновались в знаниях со сверстниками из стран СНГ, Балтии и Юго-Восточной Европы.

«Минобразования и науки создает все условия для того, чтобы наши школьники имели больше возможностей соревноваться со сверстниками из других стран. На днях наши ребята впервые отправились на Всемирную гимназиаду во Францию», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев.

По его словам, наши призеры Менделеевской олимпиады, прошедшей в Узбекистане, получат возможность бесплатно учиться в ведущих российских вузах, не сдавая вступительные экзамены.

Сборную Казахстана представляли школьники, прошедшие через сито олимпиад внутри страны. В Ташкент отправились победители и призеры республиканской олимпиады 2022 года. Также они являются членами олимпийского резерва как показавшие максимальные результаты на неоднократных учебно-тренировочных сборах.

«В этом году мы автоматизировали процесс проведения олимпиад на всех уровнях, чтобы команду представляли лучшие из лучших», – отметил директор РНПЦ «Дарын» Тимур Нуркешев.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии ежегодно объединяет сотни юных талантливых химиков.