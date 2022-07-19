Казахстанские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали 1 золотую и 3 серебряные медали на международной олимпиаде по химии (IСhO-2022). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Казахстан представили четыре ученика из Нур-Султана, Караганды, Павлодара и Актау. Они соревновались с 322 школьниками из 83 стран мира. Таким образом, все четыре ученика стали призерами престижной олимпиады.

Первую золотую медаль с 2017 года в копилку сборной принес Мадияр Касымалы, серебряные медали завоевали Санжар Бисенали, Санжар Нургалиев и Альмира Нурланова.

В прошлом году у Казахстана были три серебряные и одна бронзовая медали.

«Поздравляю наших школьников с новыми высокими результатами и достойными победами! Успех наших ребят на международных олимпиадах по математике, физике, химии – показатель хороших достижений по естественнонаучным дисциплинам. Упорство, ум, труд и воля к победе членов наших команд станут примером и для всех других школьников», - написал в своем Telegram-канале министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Он также проинформировал, что впервые за всю историю участия в данных олимпиадах, призеры получат денежные премии и гранты для обучения в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ.

Ранее сообщалось, что казахстанские школьники на международной олимпиаде по географии (IGeO-2022) завоевали две медали - золотую и бронзовую. Также три «серебра» и одну «бронзу» завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по биологии (IBO-2022).

Фото: t.me/aimagambetov