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    Казахстанские школьники завоевали 33 медали на олимпиаде «Туймаада»

    11 Июля 2023, 19:30

    ЯКУТСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники стали призерами 30-ой Международной олимпиады «Туймаада» по математике, химии и информатике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    В олимпиаде участвовали 215 школьников из России, Румынии, Казахстана, Сингапура и Индонезии. Нашу страну представили 80 школьников из разных регионов республики и завоевали комплект наград в виде 4 золотых, 14 серебряных и 15 бронзовых медалей.

    «Туймаада» проводится в Якутии с 1994 года. Казахстан принимает участие с 2004 года. Олимпиада проводится в течение двух дней в два тура. В каждом туре участникам предлагается решить три или четыре задачи в течение 5 астрономических часов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК школа
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