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    Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде

    19 Ноября 2022, 22:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наши школьники в очередной раз продемонстрировали очень высокий уровень и впервые заняли второе место на всемирной олимпиаде по робототехнике, которая проходила в немецком городе Дортмунде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Победителями стали Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш, ученики государственной школы №26 им. Ж.Жабаева и IT-лицея № 9 города Шымкента.

    World Robot Olympiad (WRO) проводится с 2004 года. Казахстан участвует в данной олимпиаде с 2014 года. В этом году в финале за звание лучших боролись 365 команд из 73 стран мира. А на отборочных этапах участвовали 15 тысяч команд по всему миру.

    Глава ведомства Асхат Аймагамбетов поздравил призеров, их наставников и родителей детей с высоким результатом.
    Образование Минпросвещения РК
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