Казахстанские школьники выиграли серебро и бронзу на ЧМ по шахматам

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау завершился чемпионат мира по шахматам среди школьных команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акима Мангистауской области.

В младшей группе (до 12 лет) не было равных Velammal MHS Mogappair - школьники из Индии выиграли все восемь матчей. Второе место и серебряные медали достались украинской команде Lviv Academic Gymnasium ( г. Львов). На третье место претендовали сразу пять команд, четыре из которых представляют Казахстан. Бронзовый призер был определен по дополнительным показателям. В итоге медали увезли казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы г. Астаны.

В старшей группе (до 18 лет) турецкие шахматисты из Istanbul ENKA High School за день до завершения турнира обеспечили себе золотые медали.

Незаурядную выдержку и волю к победе продемонстрировали алматинские математики. Перед заключительным днём чемпионата они занимали только седьмое место. Но две победы в 7-м и 8-м туре позволили команде РФМШ (Алматы) догнать индийскую команду по командным очкам, а по дополнительным показателям даже обойти соперников и завоевать серебро. Среди серебряных призеров - Эдгар Мамедов, Имангали Ахилбай, Амир Иген, Зарина Нургалиева, Алихан Даулет. Таким образом, индийские школьники из Velammal Vidyalaya Alapakkam, Chennai получают бронзовые медали.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что в будущем в Актау и дальше будут проводить подобного рода турниры.

На церемонии чествования победителей президент Казахстанской федерации шахмат пожелал всем участникам дальнейших успехов, подчеркнув важность шахматного движения и его популярность во всем мире.

«Сегодня здесь собрались десятки команд из более чем 50 стран мира. Это наглядный маркер невероятной популярности шахматного движения во всем мире и влияния Казахстана на мировую шахматную повестку. Убежден, что этот турнир стал отправной точкой в карьере сотен юных шахматистов, а также позволил найти вам новых друзей и единомышленников, насладиться красотами Актау и поближе узнать казахскую культуру», - сказал Тимур Турлов.

Торжественная церемония закрытия чемпионата проходила в Амфитеатре на набережной Каспийского моря и завершилась красочным фейерверком.

Как отметил Ишик Джан, игрок турецкой команды, занявшей первое место в старшей группе, чемпионат стал большим шахматным праздником для всех участников.

«Такого яркого представления мне не приходилось ранее видеть на мероприятиях по шахматам. Чемпионат прошел на очень высоком уровне», - заметил шахматист.

Напомним, чемпионат продлился с 4 по 7 августа и собрал более 400 школьников из 53 стран мира. Организаторами мероприятия выступили международная и Казахстанская федерации шахмат.