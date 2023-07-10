Казахстанские школьники смогут получить диплом колледжа одновременно с аттестатом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработает с нового учебного года во всех регионах страны. Об этом рассказали в Департаменте технического и профессионального образования Министерства просвещения РК, передает МИА «Казинформ».

Новая образовательная программа позволит учащимся 10-11 классов, обучаясь в своей школе, параллельно осваивать рабочие специальности в колледжах.

«В настоящее время определены 16 рабочих квалификаций. Обучение предполагает по 2 часа в день. На сегодня определены по 2 колледжа в каждом регионе страны. В них школьники будут проходить профессиональную подготовку», – отметил Ернат Жунусов.

Одними из первых в рамках пилота начнут обучаться акмолинские школьники на базе строительно-технологического колледжа города Кокшетау и Высшего колледжа города Степногорска.

«Учащиеся будут постигать азы профессии повара, пекаря, декоративно-прикладного искусства и сварщика. В этом году в эксперименте примут участие две школы города Кокшетау. Для ведения образовательного процесса в колледже разработана образовательная программа, готовы педагоги, оборудованы мастерские и кабинеты специальных дисциплин. Только в Степногорске желание поучаствовать в программе изъявили 9 школ. Выпускники этих школ смогут получить образование по специальности «Дизайн интерьера» и «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», – поделился руководитель управления образования Акмолинской области Шокан Оразалин.

Отметим, по завершению обучения, учащиеся параллельно с аттестатом школы получат диплом колледжа и смогут выйти на рынок труда.