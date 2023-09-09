Казахстанские школьники представят своих роботов на олимпиаде в Сингапуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Дворце школьников им. аль-Фараби проходит Национальный отборочный этап всемирной олимпиады по робототехнике FIRST Global Challenge, организованный Общественными фондами USTEM Foundation и Caravan of Knowledge при поддержке министерства просвещения РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, наряду с казахстанскими школьниками в соревновании принимают участие команды из Монголии и Узбекистана. Всего за место представить страну на всемирной олимпиаде по робототехнике в Сингапуре поборются свыше 200 казахстанских ребят.





«FIRST Global Challenge является самой большой олимпиадой по робототехнике. В прошлом году в Женеве наша сборная одержала феноменальную победу и привезла золото чемпионата и две высшие судейские награды. В этом году мы нацелены повторить свой успех и вложили все силы на то, чтобы отобрать сильнейшие умы для защиты чести страны», – сказал со-основатель фонда USTEM Foundation Нурдаулет Досмагамбет.





Отметим, отбор участников по направлениям программирования и выполнения различных инженерных задач проходил с мая по август текущего года. В финал вышли 40 сильнейших команд.





Тематика соревнований в этом году построена вокруг топливных возможностей водорода и школьники строят роботов, способных сортировать атомы водорода и кислорода на имитационном игровом поле. Также школьники представят свои научные работы по теме сезона.