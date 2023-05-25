Казахстанские школьники поехали в Крым: в Минпросвещения разъяснили ситуацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК прокомментировали поездку казахстанских школьников в Крым. В ведомстве заявили, что родители без общения с организацией образования отправили туда детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций журналист спросил, контролируются ли кем-либо поездки казахстанских школьников за рубеж. В качестве примера представитель СМИ привел поездку школьников в Крым по программе представительства «Россотрудничества».

«Данная история с нашими детками результат того, что родители самостоятельно без общения с организацией образования выехали в данный регион. Мы ежедневно находимся на связи с этими детками. Ожидаем 28 мая их возвращение. С нетерпением их ждем. На сегодняшний день их жизнь, здоровье и эмоциональное состояние в полном порядке. Рядом находятся родители. Касательно их обеспечения образованием, в рамках внутренних документов СОРы и СОЧи они могут сдавать по своему графику, поэтому нарушения процесса обучения и получения итоговых оценок не будет допущено», - прокомментировала глава Комитета по охране прав детей Насыжан Оспанова.

На вопрос о том, отправили ли туда представители Министерства просвещения своих детей, Насымжан Оспанова ответила, что, безусловно, не отправила бы.

«Понимаем, что довольно напряженная ситуация в том регионе, поэтому наши рекомендации были всем родителям: продумывать каждый маршрут, особенно касательно путешествия детей. По итогам приезда с этими родителями будем проводить беседу. Мы провели свое совещание. Еще раз напомнили об ответственности», - ответила спикер.

По ее словам, родители сами вместе с детьми определяют участие в тех или иных конкурсах.

«Этот конкурс тоже реализуется в стране. Поэтому ограничивать права и возможности детей на участие в тех или иных мероприятиях, думаю, нецелесообразно. Важно, чтобы родители поняли ответственность: куда они направляются, какие навыки получают в тех или иных лагерях отдыха», - добавила она.

