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    Казахстанские школьники могут бесплатно обучаться в США

    14 Декабря 2022, 18:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники могут бесплатно обучаться в США. Речь идет об образовательной программе FLEX. Эти и другие вопросы министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов обсудил в ходе встречи с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Стороны также рассмотрели вопросы повышения квалификации педагогов и признания сертификатов и курсов для учителей.

    «Налажено взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования между нашими странами, реализуется сразу несколько проектов по всем уровням образования. Мы поддерживаем разные программы обмена, например по FLEX уже более 2000 школьников обучились в школах США. Эффективными являются программы по развитию английского языка. Участники программы преподают в наших организациях образования английский язык. Мы также активно работаем по развитию STEM и инклюзивного образования. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество по всем этим направлениям», - отметил Министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

    Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм выразил готовность к сотрудничеству и отметил потенциал двустороннего сотрудничества.

    «Образование подрастающего поколения - это будущее страны. И это очень важная миссия. Как Вы отметили, мы успешно сотрудничаем в течение многих лет. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в частности по программам повышения квалификации учителей Казахстана», - сказал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.

    Также в рамках встречи были рассмотрены и другие вопросы сотрудничества в сфере образования: повышение квалификации педагогов, развитие колледжей, инклюзивного образования.

    В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнерства двух стран в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

    Фото: gov.kz
    Образование США Минпросвещения РК
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