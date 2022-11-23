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    Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

    23 Ноября 2022, 15:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 ноября 2022 года в 14 часов 45 минут 25 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 834 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.27° с.ш. 70.90° в.д.

    Глубина 60 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Фото: images1.ynet.co.il
    Алматы Происшествия Афганистан МЧС Землетрясение
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