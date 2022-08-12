12 Августа 2022 16:00

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 12 августа 2022г. в 14 час 09 мин 53 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 836 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 37.00° с.ш. 71.35° в.д. Глубина 35 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: cnbcfm.com