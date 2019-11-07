Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 662 км к юго-западу от города Алматы, на территории Таджикистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 7 ноября в 7 часов 12 минут 52 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».