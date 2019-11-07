+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: -1 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

7 Ноября 2019 09:53
Поделиться:
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 662 км к юго-западу от города Алматы, на территории Таджикистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Новости по теме

Землетрясение произошло в 568 км от Алматы
Землетрясение произошло в 306 км от Алматы Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области Землетрясение произошло в 29 км от Алматы

«Землетрясение зарегистрировано 7 ноября в 7 часов 12 минут 52 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.5», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Таджикистан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив