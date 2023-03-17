Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

    17 Марта 2023, 14:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 17 февраля в 174 км на юг от г. Алматы, на территории Кыргызстана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

    «Землетрясение зафиксировано в 14 часов 18 минут 23 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда 4,5. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Кыргызстан МЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение силой 4,7 произошло в Эгейском море
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
    Массовое отравление школьников неизвестным веществом произошло в Кыргызстане
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров