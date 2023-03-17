Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

17 Марта 2023, 14:39
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане Фото: images1.ynet.co.il

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 17 февраля в 174 км на юг от г. Алматы, на территории Кыргызстана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

«Землетрясение зафиксировано в 14 часов 18 минут 23 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда 4,5. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Новости по теме
Землетрясение силой 4,7 произошло в Эгейском море
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
ГСМ из Казахстана продолжают вывозить в Кыргызстан
Теги:
Читайте также
Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
Три человека получили травмы при резком спуске эскалатора в одном из столичных ТРЦ
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
11 человек эвакуировали при пожаре в Усть-Каменогорске
Землетрясение силой 4,7 произошло в Эгейском море
Шторм ожидается в большинстве регионов страны
Подачу газа восстановили после аварийного отключения в Алматы
Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката

Лента новостей