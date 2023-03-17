Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 17 февраля в 174 км на юг от г. Алматы, на территории Кыргызстана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

«Землетрясение зафиксировано в 14 часов 18 минут 23 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 9,3. Магнитуда 4,5. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».