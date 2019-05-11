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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане
11 Мая 2019 05:40 93
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 413 км к юго-западу от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.
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«Землетрясение зарегистрировано 11 мая в 5 часов 00 минут 30 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - 4.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Происшествия,
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