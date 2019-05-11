Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 14 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

11 Мая 2019 05:40 93
Поделиться:
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 413 км к юго-западу от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Новости по теме

Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая
В 204 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение В 318 км от Алматы произошло землетрясение

«Землетрясение зарегистрировано 11 мая в 5 часов 00 минут 30 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - 4.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив