Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 413 км к юго-западу от города Алматы, на территории Кыргызстана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 11 мая в 5 часов 00 минут 30 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - 4.2», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».