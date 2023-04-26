Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 26 апреля в 550 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 13 часов 53 минуты 34 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10,1. Магнитуда 4,2. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



