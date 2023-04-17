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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 21:10
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 17 апреля в 458 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 20 часов 34 минуты 15 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11,1. Магнитуда 5,0. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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