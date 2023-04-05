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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

    5 Апреля 2023, 09:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 5 апреля в 557 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    «Землетрясение зафиксировано в 7 часов 37 минут 25 секунд Алматинского времени.

    Энергетический класс землетрясения 10,4. Магнитуда 4,8. Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    4 апреля казахстанские сейсмологи трижды фиксировали землетрясение в Китае.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия Китай Землетрясение
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