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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2023, 09:20
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае Фото: Getty Images

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 5 апреля в 557 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 7 часов 37 минут 25 секунд Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 10,4. Магнитуда 4,8. Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

4 апреля казахстанские сейсмологи трижды фиксировали землетрясение в Китае.


Алматы   Происшествия   Китай   Землетрясение  
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