Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 5 апреля в 557 км на юго-восток от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 7 часов 37 минут 25 секунд Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 10,4. Магнитуда 4,8. Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

4 апреля казахстанские сейсмологи трижды фиксировали землетрясение в Китае.