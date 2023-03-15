Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 15 февраля в 963 км на юг от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

«Землетрясение зафиксировано в 8 часов 32 минуты 14 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда 5,1. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



