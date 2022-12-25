Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

25 Декабря 2022, 10:29

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 25 декабря в 443 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Китая, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 7 часов 33 минут 39 секунды Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда 4,2. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».