20 Августа 2022 12:08

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 20 августа в 357 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Землетрясение зафиксировано в 07 час. 47 мин. 52 сек. Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда 3,9. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: www.aa.com.tr