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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
4 Сентября 2021 07:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 7 часов 28 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 599 км на юг от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 37.84° с.ш. 77.58° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.
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