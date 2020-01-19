Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 595 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 19 января в 6 часов 04 минуты 34 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.1. Магнитуда - 4.0», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».







