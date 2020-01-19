+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -13 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

19 Января 2020 08:35
Поделиться:
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 595 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Новости по теме

Алматинцы почувствовали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 591 км от Алматы Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае Землетрясение произошло в 414 км от Алматы на территории Кыргызстана

«Землетрясение зарегистрировано 19 января в 6 часов 04 минуты 34 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.1. Магнитуда - 4.0», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив