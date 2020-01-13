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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
13 Января 2020 13:27
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 428 км к северо-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.
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«Землетрясение зарегистрировано 13 января в 10 часов 49 минут 59 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9.8. Магнитуда - 4.1», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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