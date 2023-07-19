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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

    19 Июля 2023, 14:39

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 19 июля в 894 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Афганистана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    «Землетрясение зафиксировано в 13 часов 26 минут 46 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 12. Магнитуда 5,7. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия Афганистан Землетрясение
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