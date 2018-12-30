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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

30 Декабря 2018 09:35 107
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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 848 км к юго-западу от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 30 декабря в 7 часов 2 минуты 29 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда - 4.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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Ключевые слова: Афганистан, Происшествия,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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