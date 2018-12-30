Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 848 км к юго-западу от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки МОН РК.

«Землетрясение зарегистрировано 30 декабря в 7 часов 2 минуты 29 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда - 4.7», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».