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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

    17 Января 2023, 02:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 января 2023 года в 1 час 47 минут 49 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.31° с.ш. 78.56° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Алматы Происшествия Кыргызстан МЧС Землетрясение
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