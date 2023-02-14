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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

    14 Февраля 2023, 20:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 февраля 2023 года в 19 часов 56 минут 9 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 599 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 37.82° с.ш. 76.95° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Китай МЧС Землетрясение
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