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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

    30 Января 2023, 07:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января 2023 года в 5 часов 49 минут 42 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 557 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 40.14° с.ш. 82.18° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: www.aa.com.tr

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Алматы Происшествия Китай МЧС Землетрясение
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