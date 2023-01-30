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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

30 Января 2023, 07:11
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 января 2023 года в 5 часов 49 минут 42 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 557 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 14.0. Магнитуда MPV 6.3. Координаты эпицентра 40.14° с.ш. 82.18° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: www.aa.com.tr

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