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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

17 Ноября 2022, 07:41
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
17 Ноября 2022, 07:41

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 6 часов 36 минут зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 340 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.30° с.ш. 80.13° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Фото: earninginmotion.com






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