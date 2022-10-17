Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 октября 2022 года в 10 часов 53 минуты 01 секунду Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 425 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 39.49° с.ш. 78.10° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: media.realitatea.net



