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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана

    2 Сентября 2023, 09:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 2 сентября в 253 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Китая и Кыргызстана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    «Землетрясение зафиксировано в 07 часов 06 минут 14 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда 4,7. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия Землетрясение
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