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    Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Китае

    25 Января 2023, 20:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 25 января на территории Китая зарегистрированы два землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

    Первое землетрясение зафиксировано в 625 км на юго-восток от г. Алматы в 19 часов 13 минут 38 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда 5,0.

    Второе землетрясение зафиксировано в 19 часов 48 минут 27 секунд Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на северо-восток от г. Алматы.

    Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 5.2, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


    Фото: assicuraci.it

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Китай Землетрясение
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