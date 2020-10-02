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    Казахстанские сенаторы примут участие в наблюдении за выборами депутатов Жогорку Кенеша

    2 Октября 2020, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мониторинге за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, примут участие ряд депутатов Сената Парламента Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В состав наблюдателей Миссии Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ вошел Мурат Бактиярулы. Сенатор Бакытжан Жумагулов будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ. Динар Нукетаева будет работать в составе Миссии ТюркПА по мониторингу электорального процесса.

    Сенаторы примут участие в наблюдении за выборами непосредственно в день голосования, а также планируют встретиться с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, с представителями избирательных штабов партий Кыргызстана.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Сенат Выборы Кыргызстан
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