Казахстанские сенаторы примут участие в наблюдении за выборами депутатов Жогорку Кенеша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мониторинге за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, примут участие ряд депутатов Сената Парламента Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В состав наблюдателей Миссии Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ вошел Мурат Бактиярулы. Сенатор Бакытжан Жумагулов будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ. Динар Нукетаева будет работать в составе Миссии ТюркПА по мониторингу электорального процесса.

Сенаторы примут участие в наблюдении за выборами непосредственно в день голосования, а также планируют встретиться с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, с представителями избирательных штабов партий Кыргызстана.