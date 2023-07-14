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    Казахстанские сенаторы обсудили проблемные вопросы с жителями регионов

    14 Июля 2023, 17:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената встретились с жителями некоторых регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    Депутаты Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы и Ернур Айткенов посетили Экибастузскую ТЭЦ и ознакомились с ходом ремонтно-восстановительных работ. Депутаты осмотрели участки, где идут ремонтно-восстановительные работы на ТЭЦ и ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону. На станции предусмотрен ремонт всех 10 котлов, из них на 8 котлах проведут капитальный ремонт. За счет бюджетных средств производится капитальный ремонт 5 водогрейных котлов. Также планируется капитальный и текущий ремонты 5 энергетических котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

    Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Амангельды Толамисов встретился с жителями области Абай. В ходе поездки в регион сенатор посетил ряд социальных объектов в Аягозском районе области Абай где ознакомился с работой поликлиник и проблемами в градостроительстве. Кроме того, сенатор ознакомился с ходом реализации проекта «Жайлы мектеп» в регионе.

    Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай вместе с представителями городского филиала партии «Аманат» и городского управления строительства посетила старейший в столице центральный стадион имени К. Мунайтпасова, который на протяжении нескольких лет был закрыт из-за аварийного состояния, а также ознакомилась с проектом нового строительства спортивного центра. Сенатору сообщили, что планируется построить стадион, который изначально хотели реконструировать и провести капитальный ремонт, а затем было решено сделать полноценный стадион на 4500 мест с возможностью проведения футбольных первенств по мировым стандартам. По проекту предусмотрена возможность проведения не только футбола, но и занятий спортом детей и подростков на территории стадиона. В свою очередь, депутат Бибигуль Жексенбай отметила, что создание благоприятных условий для всестороннего развития детей и подростков, включая изучение исскуств и занятие спортом, является приоритетом государства, так как образованное, воспитанное и здоровое поколение – самое дорогое достояние нации. В ходе встречи сенатор получила информацию и по другим объектам, которые планируется построить в Астане.

    Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Кайрат Тастекеев встретился с жителями и депутатами маслихата Аксуатского и Кокпектинского районов области Абай. В ходе встречи сенатор пообщался с жителями и ознакомился с ситуацией в регионе. Также депутат представил жителям информацию о проделанной работе в рамках первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва. В конце встречи состоялся всесторонний обмен мнениями по вопросам, волнующим жителей и принятым Парламентом законам.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Сенат Регионы Казахстана
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