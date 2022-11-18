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    Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

    18 Ноября 2022, 18:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Современные казахстанские женщины часто стали откладывать возраст рождения первого ребенка на более поздний период. Об этом заявила координатор проектов по сексуальному и репродуктивному здоровью, доктор медицинских наук, профессор Гаухар Абуова, выступая на международной научной конференции по вопросам семьи, демографии и гендерной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Показатель рождаемости достаточный для воспроизводства населения и по демографическим прогнозам в ближайшие два десятилетия, как минимум, этот показатель будет более менее стабилен. Но вместе с тем, мы уже замечаем современные тенденции, когда женщины откладывают возраст рождения первого ребенка на более поздний период и имеется тенденция, когда семьи уже хотят меньше детей», - сказала Гаухар Абуова.

    По ее словам, возраст активного деторождения смещается на более поздний срок.

    «Соответственно, возраст активного деторождения у нас смещается в период 25-30 лет, и данный возрастной период по этому показателю сравнялся практически с возрастом 25 лет, который традиционно был высоким на протяжении многих лет советского периода нашей страны. Соответственно, после 35 лет мы уже замечаем практически в два раза снижение рождаемости», - добавила Гаухар Абуова.

    Вместе с тем эксперт отметила, что для современных женщин характерно то, что они очень рано обращаются за медицинской помощью по вопросам репродуктивного здоровья.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Демография Общество
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