Казахстанские самбисты завоевали две медали на молодежном чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в греческом городе Салоники стартовал молодежный чемпионат мира по самбо. Казахстанские самбисты завоевали две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В первый день соревнований в копилку сборной Казахстана попали две медали. Сначала бронзовым призером стал Алдияр Карагулов, выступавшим в весе 53 килограммов. После этого Аман Бакытжан (58 кг) стал чемпионом.

Отметим, чемпионат мира завершатся 17 октября.