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    23:12, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские самбисты завоевали две медали на молодежном чемпионате мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в греческом городе Салоники стартовал молодежный чемпионат мира по самбо. Казахстанские самбисты завоевали две медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В первый день соревнований в копилку сборной Казахстана попали две медали. Сначала бронзовым призером стал Алдияр Карагулов, выступавшим в весе 53 килограммов. После этого Аман Бакытжан (58 кг) стал чемпионом.

    Отметим, чемпионат мира завершатся 17 октября.


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