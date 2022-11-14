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    Казахстанские самбисты завоевали 10 медалей на чемпионате мира

    14 Ноября 2022, 02:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке завершился чемпионат мира по самбо среди взрослых. Cборная Казахстана завоевала 3 серебряные, 7 бронзовых медалей и заняла 9-е место в общем зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на дирекцию развития спорта.

    В последний день соревнований в весовой категории до 71 кг по боевому самбо Асет Анарбаев в финале уступил Тариэлю Аббасову из Израиля. А по боевому самбо в весе 88 кг Айбек Саметаев в полуфинале уступил Саиду Саидову из РФ и стал бронзовым призером.

    В супертяжелом весе среди женщин Арайлым Абенова (+80 кг) в первом поединке победила россиянку, представлявшую Международную федерацию самбо, а затем Саранго Гаанбола из Монголии. Однако в полуфинале уступила Елене Кебадзе (Грузия). После этого Арайлым выиграла у Максуды Егембердиевой из Туркменистана.

    Дильдаш Курышбаева (72 кг), Арнур Куатай (71 кг) и Мирас Уалиев (58 кг) были третьими в своей весовой категории.

    В первый день чемпионата Кайырберды Айдынбай (58 кг) и Асылбек Смаилов (79 кг) стали серебряными призерами. А Гульдана Альмухамбетова (54 кг) и Райхан Мади (98 кг) замкнули тройку лучших.

    Отметим, всего разыгран 21 комплект медалей. Чемпионы получили 4 тысячи долларов призовых, серебряные призеры - 3 тысячи, бронзовые - 2 тысячи долларов США. В главном спортивном событии календаря ФИАС приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.
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