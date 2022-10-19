Казахстанские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по боевому самбо среди юниоров и молодежи проходил в Армении с 13 по 17 октября. Мангистауские спортсмены вернулись с мировых соревнований с бронзовыми медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Центр общественных коммуникаций области.

В соревнованиях международного уровня приняли участие около 1000 спортсменов из 24 стран. В составе сборной команды Казахстана от Мангистауской области приняли участие пять самбистов.

«Среди юниоров в весовой категории 46 кг бронзовую медаль завоевал Орысбайулы Гани, в весовой категории 58 кг - Куанышбек Комеков и в весовой категории 54 кг - Айкун Рахметова. Старший тренер юношеской и молодежной сборной команды - Баглан Ибрагим», - сообщил ЦОК в Instagram.

Фото ЦОК Мангистауской области