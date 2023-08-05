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    Казахстанские саблисты завоевали «бронзу» на Универсиаде в Чэнду

    5 Августа 2023, 17:41

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В мужском турнире по фехтованию на саблях на Универсиаде в Чэнду команда Казахстана завоевала «бронзу», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанские саблисты Назарбай Саттархан, Жанат Набиев и Артем Саркисян в командных соревнованиях по фехтованию на саблях завоевали бронзовые медали.

    На данный момент в активе Казахстана 17 медалей: одна золотая, семь серебреных и девять бронзовых.

    Напомним, что единственное «золото» принесла Казахстану на Универсиаде в Чэнду Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа.

    Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада
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