Казахстанские саблисты завоевали «бронзу» на Универсиаде в Чэнду

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В мужском турнире по фехтованию на саблях на Универсиаде в Чэнду команда Казахстана завоевала «бронзу», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Казахстанские саблисты Назарбай Саттархан, Жанат Набиев и Артем Саркисян в командных соревнованиях по фехтованию на саблях завоевали бронзовые медали.

На данный момент в активе Казахстана 17 медалей: одна золотая, семь серебреных и девять бронзовых.

Напомним, что единственное «золото» принесла Казахстану на Универсиаде в Чэнду Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа.

Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.