Казахстанские реформы по ПМСП заинтересовали участников Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал об интересе других стран к казахстанским реформам в сфере ПМСП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на базе Генеральной Ассамблеи ООН проходит Заседание высокого уровня, посвященное всеобщему охвату услугами здравоохранения – это встреча на уровне глав государств, правительств и министров иностранных дел, на которой обсуждаются обязательства стран по обеспечению всех жителей планеты доступными и качественными медицинскими услугами. Сегодня утром принята Политическая Декларация по всеобщему охвату услугами здравоохранения. И в этой декларации в одним из пунктов была подчеркнута главная роль первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения», - сказал Елжан Биртанов казахстанским журналистам перед своим выступлением на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В частности, есть прямая ссылка на Декларацию Астаны по ПМСП, которая была принята на Глобальной конференции в октябре 2018 г., и рекомендации странам по ее внедрению. Мы считаем, что это большая победа для Казахстана, поскольку это отражение глобальной роли нашей страны в области здравоохранения. Кроме того, сегодня мы проводим отдельную встречу, дополнительное мероприятие, совместно с правительством США по продвижению ПМСП. В нем примут участие руководители Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Международного Союза Электросвязи. Там мы будем говорить о том, что все страны должны внедрять Декларацию Астаны и укреплять ПМСП», - добавил он.

Министр подчеркнул важность обмена опытом на международном уровне в части оказания ПМСП. «Мы считаем, что есть хороший опыт не только в Казахстане, но и в других странах. И очень важно, чтобы мы делились этим опытом на глобальном уровне, чтобы пациенты во всем мире могли получать качественные медицинские услуги. Те реформы, которые происходят в РК в сфере укрепления первичной медико-санитарной помощи, приветствуются мировым медицинским сообществом. В первую очередь, это внедрение обязательного социального медицинского страхования, которое стартует у нас в следующем году и позволит обеспечить более широкий охват населения нашей страны бесплатными базовыми медицинскими услугами. Эти важные реформы приведут к снижению затрат семьи на медицинские услуги», - отметил Е. Биртанов.

Также министр проинформировал о планах по созданию Глобального центра лучших практик для обмена опытом в сфере ПМСП в Алматы, городе, где 40 лет назад была принята историческая Декларация Алма-Аты по ПМСП.

«Мы говорили о тех реформах, которые происходят у нас в стране по укреплению ПМСП, открытию новых пунктов санитарной авиации, цифровизации. У многих стран это вызывает большой интерес, ко мне подходят мои коллеги, Министры здравоохранения других стран, и интересуются нашим опытом в данной сфере. Казахстан предлагает на базе Европейского регионального офиса ВОЗ по ПМСП, который расположен в Алматы, создать глобальный центр лучших практик. Государства-члены ВОЗ из других регионов также выражают интерес к созданию центра ПМСП на глобальном уровне, а также эта инициатива была поддержана Генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Создание Глобального центра ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы позволит странам обмениваться лучшими практиками и обеспечит внедрение Декларации Астаны по ПМСП на глобальном уровне», - заключил глава ведомства.