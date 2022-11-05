Казахстанские разведчики отмечают профессиональный праздник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня День внешней разведки Казахстана, передает МИА «Казинформ».

5 октября 1993 года Глава государства подписал Указ «О разведывательных подразделениях Комитета национальной безопасности и Министерства обороны Республики Казахстан». Собственно, именно с этого момента можно начинать отсчет истории органов внешней разведки суверенного Казахстана.

Однако на сегодня так называемой отправной точкой создания разведывательной службы независимого Казахстана в том виде, в котором она существует по сей день, принято считать 5 ноября. В этот день в 1997 году был издан Указ Президента Республики Казахстан, на основе которого и была создана служба «Барлау», сегодня это Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар».

Военной разведке принадлежит важнейшая роль в системе обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности страны. С учетом этого в текущем году на совещании с руководящим составом Министерства обороны Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил усилить военную разведку.

В этой связи предпринимается комплекс мер, направленных на совершенствование системы, призванной обеспечить своевременное предоставление достоверной информации о внешних и внутренних угрозах.

В Вооруженных силах Казахстана сформирована отечественная система подготовки специалистов, не уступающая зарубежным школам, что подтверждается качеством выполнения задач на учениях и при проведении мероприятий оперативной и боевой подготовки. Совершенствуется оснащение разведывательных органов и подразделений.

Как правило, разведывательные сведения неизменно являются основой для принятия решений главнокомандующими видами Вооруженных сил, командующих войсками, командирами, что обеспечивает полное и качественное выполнение боевых задач.

В рамках специального учения ОДКБ «Поиск-2022» казахстанские разведчики успешно проводили сбор, анализ и передачу данных в едином информационном поле. В составе объединенной группировки они выявляли расположение противника, обходящие рейдовые отряды и передавали их координаты. Благодаря профессиональным действиям военных разведчиков, высокоточными ударами артиллерии и фронтовой авиации были уничтожены силы и средства условного противника.

Военным разведчикам, стоящим на защите интересов государства, присущи высокая ответственность, самоотверженность и беззаветная преданность Родине. Их труд связан с непрерывным поиском оптимальных решений задач, требующих постоянной мобилизации интеллектуальных и физических сил, выносливости, устойчивости к стрессам, воли и мужества.