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    Казахстанские рапиристки завоевали «бронзу» на Кубке мира среди юниоров

    4 Декабря 2022, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В командный день Кубка мира среди юниоров в Ташкенте наши рапиристки завоевали бронзовые награды. Медалями награждены Актаева София, Гноева Алена, Шустова Надежда и Искандерова Алина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национальной федерации по фехтованию Казахстана в Instagram.

    В бою за третье место наши спортсменки уверенно одержали победу у сборной Молдовы со счетом 45:30.

    Как сообщалось ранее, в столице Узбекистана проходит Кубок мира по фехтованию среди юниоров по двум видам - шпага мужская и рапира женская. В первый день соревнований наш спортсмен Лукин Богдан поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства Кубка мира по фехтованию на шпагах.
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