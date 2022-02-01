Казахстанские производители стройматериалов покрывают потребность внутреннего рынка - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские производители почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах. Об этом сообщил глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам текущего года производство строительных материалов выросло на 9,8% и составило 902,7 млрд тенге. Доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности составляет около 5,5%», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, выступая на заседании Правительства.

В целом, как отмечает министр, внутренний рынок строительных материалов составляет 2,7 млрд долларов, из которых доля отечественного производства составляет 57%, а импорт - 43%.

«Как мы видим, казахстанские производители почти в полной мере покрывают потребность внутреннего рынка в базовых строительных материалах, как бетон, цемент, стеновые материалы. Почти повсеместно в строительстве и при ремонте используется только казахстанский гипсокартон и сухие строительные смеси.

Тем не менее, импортозависимыми строительными материалами остаются товары с высокой добавленной стоимостью сегмента финишной отделки. Как правило, это отделочные материалы, обои, линолеум, теплоизоляционные материалы», - пояснил глава ведомства.

Будет продолжена работа по обеспечению внутреннего рынка наиболее востребованными строительными товарами отечественного производства.

«Планируется в ближайшее время реализовать 35 импортозамещающих проектов на общую сумму 601,3 млрд тенге, с созданием 8 616 новых рабочих мест. Предусматривается открытие новых производств по обеспечению отечественными строительными товарами как санфаянс, керамическая плитка, минеральные утеплители, ДСП плиты и так далее. Ввод данных проектов позволят снизить долю импорта порядка на 60% на внутреннем рынке и предотвратят колебание цен на строительные материалы», - рассказал министр.